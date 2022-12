Pas trop froid pour une parade à l’extérieur avec les enfants ? Farid répond à votre question météo

Il devrait faire entre -3°C et -5°C en fin de parade en fonction de la nébulosité et donc ce froid sera mordant même si l’humidité devrait se cantonner au sud où les brouillards seront plus fréquents. Bon amusement et surtout n’hésitez pas à mettre plusieurs couches, nous n’étions plus habitués à ces températures !

Et sur le reste du pays ?

Le froid gagnera la partie avec le maintien de courants polaires maritimes assez froids. En matinée, on retrouvera des nuages élevés ou d’étage moyen mais une chouette luminosité sur la majeure partie du pays (brouillard local sur le sud-est). On aura toujours cette petite instabilité à la mer jusqu’à Anvers avec quelques giboulées mais déjà un léger dégel.

Après-midi, des conditions assez lumineuses sur notre royaume et des températures en légère hausse grâce au flux de nord-ouest un peu plus maritime avec 4°C à la mer, 1-2°C en plaine et sur le centre et toujours 0 à -2°C du sud jusqu’aux sommets. En soirée, à nouveau quelques giboulées à la mer mais temps sec ailleurs et nuit suivante bien froide.