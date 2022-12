Farid répond à votre question météo : «Un Noël blanc est-il possible ? »

Bonjour David et merci pour ta question! Un redoux est inéluctable en toute fin de semaine avec de la pluie précédée de neige/pluie verglaçante. Cela concernera surtout sur l’Ardenne où le froid de basses couches résistera. Le redoux envahira ensuite tout le pays lundi avec de 4 à 12°C. Attention, le froid pourrait toutefois rapidement faire son retour mardi soir aux dernières nouvelles. Une nouvelle descente d’air polaire maritime et donc un mercure qui repasse déjà sous 0°C sur la haute Ardenne alors que ça restera tout de même positif en plaine. Concernant le réveillon de Noël, tout n’est pas mort aux dernières modélisations avec, selon moi, 25 à 30% de chances de neige en haute Ardenne et 5 à 10% sur le centre du pays en fonction de la position des centres d’action.