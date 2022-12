Farid répond à votre question météo: "Une fin de semaine encore froide et plutôt sèche avant un probable redoux en début de semaine prochaine"

Et sur le reste du pays ?

Nous démarrerons la journée sous un franc soleil et peu de phénomènes de basses couches grâce à cet air continental bien sec et l'absence de système frontal dans les parages. Cependant, les voiles d'altitude dériveront de la France vers le Hainaut, les Flandres sans altérer le beau temps alors que le ciel restera bleu en allant vers le centre et les provinces du sud.

En cours d'après-midi, ces cirrus s'épaissiront doucement depuis les Flandres et la frontière française parfois dédoublés de nuages moyens (laiteux à la mer). Au plus on ira vers l'est et l'Ardenne et au plus le soleil sera franc. Côté mercure, toujours bien froid avec -2°C sur les sommets et 0 à 1°C au mieux en plaine sous un vent d'est modéré. En soirée, pas de changements avec pas mal de nuages d'altitude mais pas de précipitations et déjà du gel partout au coucher de soleil.