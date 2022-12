Farid répond à votre question météo : quelles seront les nuits les plus froides de la semaine ?

Salut Laurence, les nuits prochaines seront très froides sur ta région à commencer par lundi et mardi matin qui verront le mercure descendre entre -3 et -6°C en plaine sous une petite bise d’est bien piquante. La nuit de mardi à mercredi sera moins froide puisque des nuages remonteront de France à l’avant d’un conflit de masses d’air encore mal appréhendé. Pour la suite, ça redescendrait à nouveau jeudi et vendredi avec jusque -5 voire -7°C en plaine en fonction des éclaircies et toujours sous les -10°C dans les vallées ardennaises. Un petit redoux est entrevu en cours de week-end et la semaine prochaine mais loin d’être acquis. Il faudra donc bien se couvrir la nuit sur la botte du Hainaut et chutes de neige à surveiller mercredi puisque la région sera en limite du conflit.