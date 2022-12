Farid répond à votre question météo : de fortes chutes de neige et du grand froid la semaine prochaine ? (vidéo)

Bonjour Julien et merci pour ta question ! En effet, nous baignerons dans de l’air très froid avec des gelées généralisées et températures à peine positives en journée sur le centre. Un petit risque neigeux sur l’ouest dimanche et un début de semaine prochaine encore bien froid et sec. Un conflit neigeux est en effet possible mercredi avec l’arrivée d’air plus doux et humide depuis l’Espagne.