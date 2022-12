Farid répond à votre question météo: vers un Noël blanc en 2022 ?

Salut Mélanie, il est évident qu’un Noël blanc est toujours magique mais ces derniers sont finalement assez rares dans nos contrées. Le précédent remonte à 2010 où le pays était recouvert d’une épaisse couche de neige mais en général, fin décembre n’est pas la période la plus froide de l’année à cause du phénomène d’inertie. De manière générale, on parle de 5 à 10% de probabilité d’un Noël blanc sur le centre du pays et 15 à 25% sur le relief voire un peu plus sur les sommets. Cette année, on peut espérer un pourcentage un peu plus élevé grâce au froid bien présent sur le continent mais à 16 jours de l’échéance tout peut aller vite. On aura une tendance un peu plus claire vers le 15-16 décembre, je ne manquerai pas d’affiner et on croise les doigts.