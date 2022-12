Week-end froid et fortes gelées, jusqu’à -10°C dans les vallées ardennaises: Farid répond à votre question météo (vidéo)

Côté précipitations, ça s’annonce plutôt sec avec des brouillards givrants possibles et quelques éclaircies samedi. Dimanche pourrait voir un peu plus d’humidité avec quelques flocons par retour d’est et pourquoi pas un petit saupoudrage mais encore mal appréhendé. Un vrai froid de canard mais finalement de saison à l’un ou l’autre degré près.

Et sur le reste du pays ?

On retrouvera en matinée un peu d’instabilité surtout sur le nord du pays avec des giboulées sur le littoral, la Campine, le Limbourg et un peu de neige sur le relief en matinée pouvant déjà déposer l’un ou l’autre centimètre au-dessus de 550 m. Ailleurs, il fera plus sec avec toutefois pas mal de masses nuageuses voire du brouillard givrant au sud.

L’après-midi, ces ondées auront tendance à glisser vers le centre avec un cocktail pluie/neige en plaine mais des averses assez rares entrecoupées de trouées. Ces averses seront un plus fréquentes sur le relief ardennais en province de Liège, le nord de la capitale et sur les Flandres alors qu’il fera plus sec donc en allant vers le sud. Les maximas seront de 0°C sur le relief, iront chercher 3°C sur le centre et 5°C à la mer. On observera donc encore l’un ou l’autre centimètre de neige sur nos sommets et le temps sec reviendra en soirée partout. Vent d’ouest faible à modéré.