Farid répond à votre question météo : « Le froid est-il parti pour s’installer, voire s’intensifier? »

Et sur le reste du pays ce mercredi?

Anticyclone sur l’Islande, complexe dépressionnaire en Scandinavie et donc un flux de nord qui déboulera sur le pays. Malgré le froid d’altitude, la masse d’air aura une influence maritime et il fera un peu plus doux sur le plancher des vaches. On retrouvera en matinée quelques ondées, voire des giboulées à la mer, un peu de neige en grain sur les cantons de l’est et un temps plus sec mais bien gris ailleurs.

Fin de matinée et l’après-midi, toujours la même situation avec des ondées au littoral rentrant sur les Flandres et un temps plus sec mais bien nuageux ailleurs avec du brouillard sur les sommets. Les maxima seront plus doux avec cet air arrivant de la mer et on atteindra 4 à 6°C du centre à la mer, 2 à 4°C sur le sud du pays et encore 0 à 1°C > 600 m (pas de dégel sur les sommets). En soirée, quelques éclaircies qui pourront faire chuter le mercure.