Doit-on redouter la neige ce lundi? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ?

On sera toujours en limite du gel en plaine avec en ville des températures légèrement supérieures à 0°C mais toujours des conditions glissantes en campagne et > 150-200 m. Côté ciel, toujours quelques flocons en matinée sur le centre tenant plus ou moins facilement au sol et certainement un petit blanchiment sur la botte, la région de Charleroi et les hauteurs du Hainaut.

En cours d'après-midi, cette perturbation se réactivera sur sa partie est avec encore un peu de neige sur le Limbourg, la province de Liège et dans une moindre mesure Luxembourg et Namur. Une neige qui tiendra facilement sur les plateaux fagnards qui resteront autour de 0°C l'après-midi. Ailleurs, comptez 1 à 3°C et donc un léger redoux sous un vent de nord qui faiblira. En soirée, toujours quelques gouttes sur le centre et un peu de neige sur le nord du relief ardennais avec une petite couche sur les sommets