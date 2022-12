"L’air polaire risque de débouler la semaine prochaine": Farid répond à votre question météo (vidéo)

C’est à partir de mercredi et jeudi qu’un nouvel afflux d’air polaire très froid pourrait débouler sur le pays. Il s’ensuivrait un temps froid et humide et donc potentiellement neigeux surtout à 300 mètres d’altitude mais c’est à affiner car c’est un phénomène difficile à prévoir. Quoi qu’il en soit, il va falloir augmenter le chauffage…

Et sur le reste du pays ?

Une journée sans relief au cours de laquelle le ciel restera bien gris de l’aube au crépuscule. En effet, beaucoup d’humidité dans les basses couches mais un temps plutôt sec à un dernier flocon près sur l’est notamment en haute Ardenne où les sensations seront hivernales. En cours d’après-midi, ce temps sec s’affirmera partout avec toutefois peu d’éclaircies, un vrai ciel de neige et des maximas compris entre 0°C sur les sommets et 3°C à la mer en passant par 2°C sur Bruxelles. Le vent de nord-est sera toujours modéré alors couvrez-vous bien. Le soir, ça chutera encore et les gelées deviendront généralisées mais pas de précipitations en vue.

Dimanche devrait suivre la même tendance avec un temps sec, souvent gris et des gelées matinales puis 2 à 3°C en plaine mais toujours proche de 0°C sur le relief.