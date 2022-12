Farid répond à votre question météo: retour des gelées ce week-end (vidéo)

Et sur le reste du pays?

Nous plongerons donc dans des courants plus froid venant du nord-est et les températures baisseront sensiblement. En matinée, on retrouvera un ciel couvert sur l’entièreté du pays avec quelques faibles bruines et quelques flocons pouvant être aperçus dès 300 M. Ils pourront déposer une pellicule sur les premières hauteurs du sud et un petit cm sur le haut relief ardennais > 600 M. Le vent modéré à assez fort de nord-est empêchera toute accumulation mais nos sommets devraient blanchir.

En cours d’après-midi, on attend des températures positives en basse et moyenne Belgique mais bien froides avec à peine 1 à 3°C selon l’altitude. Sur nos hautes Fagnes et > 550 m, on devrait rester autour ou sous 0°C avec donc toujours cette pellicule blanche d’autant plus qu’il continuera à floconner l’après-midi jusqu’aux hauteurs de la province de Luxembourg.