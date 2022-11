Farid répond à votre question météo: premiers flocons en fin de semaine en Belgique, les régions concernées

Et sur le reste du pays?

En matinée, on retrouvera cette chape de nuages uniforme et des brouillards peut-être un peu moins répandus que ce mercredi mais parfois bien épais. Quelques bruines locales pourront s’échapper çà et là surtout sur le sud et l’Ardenne mais ça restera anecdotique. Ailleurs, une suite de matinée sans relief avec du gris, du gris et encore du gris.

L’après-midi, le vent de nord-est modéré pourra légèrement morceler la couverture nuageuse mais faudra pas s’attendre à du grand soleil. Au mieux quelques trouées au littoral et le nord du pays alors que le gris restera dominant ailleurs. Dans cette ambiance grise, le mercure restera bloqué entre 2°C sur les sommets à 5-6°C en plaine avec toujours un peu de bruine sur le relief. D’ailleurs, quelques flocons pourront y voltiger en soirée avec la baisse du mercure et le froid d’altitude. Nuit suivante du même acabit avec une petite pellicule blanche possible sur les sommets.