Farid répond à votre question météo: dois-je rentrer mes plantes sensibles au gel ?

À partir de vendredi, de l’air plus froid d’origine continentale entrera sur le pays et on pourra aller chercher 0°C sur le centre en fonction des éclaircies.

Ce week-end verra ce froid s’accentuer avec des gelées généralisées sous-abri et des maxima à peine supérieurs à 2°C voire du gel permanent sur la haute Ardenne. Il convient de rentrer les plantes les plus sensibles d’autant plus que le vent de nord-est sera glacial. L’hiver semble bien parti !

Et sur le reste du pays ?

Pas de miracles, il faudra se farcir la tartine de stratus dédoublée de brouillards assez répandus, pouvant même distiller une fine bruine très localement. Vu la faiblesse du flux, cela ne se lèvera pas en matinée et nous aurons encore la tête dans le gris à midi par 4 à 5°C.

L’après-midi, un petit vent de nord-est va se lever et tentera de secouer le cocotier nébuleux mais ça sera laborieux. De petites éclaircies pourront percer çà et là peut-être au littoral ou le long de la frontière française mais faudra pas espérer grand-chose.

Dans cette ambiance humide et froide, comptez sur des maxima de 3°C sur les sommets à 7°C en plaine voire 8°C si une éclaircie se montre. En soirée, de nouveau nuages bas et brouillards qui s’intensifieront