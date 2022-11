Bonjour Renato, le mois de décembre s’annonce dans les grandes lignes plus froid que le précédents. En effet, les températures se tasseront déjà lors de cette semaine sèche mais grise pour culminer à 4-5°C en plaine vendredi. Le week-end sera toujours aussi froid avec probablement des gelées nocturnes voire un peu de neige en haute Ardenne.

Pour la suite, le début de semaine pourrait voir un léger redoux mais gare à une nouvelle descente froide plus costaude soit depuis l’est de l’Europe, soit depuis l’Islande et le Groenland en fonction de la position des centres d’action. Tout est encore jouable mais la 2ème décade risque de nous réserver quelques surprises avec pourquoi pas de la neige en plaine mais à affiner!

Et sur le reste du pays?

Cette petite poche d’air froid d’altitude glissera sur le sud de la France et le champ de pression augmentera légèrement limitant l’instabilité. En matinée, on retrouvera une fameuse tartine de nuages bas à cause de l’humidité résiduelle voire des brouillards plus répandus sur le relief. De la bruine sera également possible sur les hauteurs et principalement l’est du pays alors qu’il fera plutôt sec ailleurs.

L’après-midi, quelques trouées seront possibles mais plutôt sur l’extrême sud et il ne faudra pas se faire d’illusion. Point positif, peu de vent de secteur ouest et un temps sec à une nuée près sur le littoral sous un cumulus. Les maxima seront ni trop chauds ni trop froids avec 6 à 9°C voire une pointe à 10°C au littoral alors que les brouillards se formeront sur une grande partie du pays en soirée.