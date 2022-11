Farid répond à votre question météo: une semaine plus fraîche mais sèche dans l’ensemble

Mardi sera déjà plus sec mais avec pas mal de brouillards et l’une ou l’autre averse localisée par 5-6°C de max mais pas trop de vent. Pour la suite de la semaine, c’est un temps gris et froid mais plutôt sec qui s’annonce avec un bon vent d’est piquant et à peine 4 à 5°C de maxima en botte du Hainaut voire 3-4°C vendredi.

Pas de pluie c’est déjà ça mais bonnet voire gants obligatoires puisqu’on se situera entre 1 et 3°C le matin! Un petit espoir d’éclaircies en fin de séjour mais ça restera globalement gris. Bon voyage à lui.

Et sur le reste du pays?

Le front froid se situera sur la façade est du pays en début de matinée avec des pluies un peu plus soutenues alors qu’il fera plus sec à la mer. Entre les deux, encore un peu de pluie sur une large bande centrale du pays et toujours cette ambiance humide mais moins venteuse. Fin de matinée, des périodes sèches pourront se dessiner du Hainaut à l’ouest de la capitale et toujours sur les Flandres.

L’après-midi, des éclaircies perceront à la mer et de l’air un peu plus froid progressera sur le pays à l’arrière du front. De petites averses pourront se former mais assez rares et plutôt concentrées sur les Flandres, le Hainaut et près de la France. Encore des faibles pluies sur la façade est mais ça sera progressivement la fin. Maxima de 5 à 11°C et vent qui faiblira de sud annonçant une soirée plus calme