Farid répond à votre question météo : « Le froid arrive, il est temps de passer aux pneus hiver»

Bonjour Sébastien et merci pour ta question. Oui il est temps si ce n’est pas encore fait de passer aux pneus hiver. Nous les utilisons en général d’octobre à fin mars mais ils ne sont pas légalement obligatoires. Cependant, la gomme plus souple et les rainures plus profondes de ces derniers permettent un meilleur freinage quand les températures sont plus basses. En effet, il convient de les passer sous 7°C température à partir de laquelle l’adhérence est moins bonne avec les pneus été. Au vu des températures la semaine prochaine, ils seront de rigueur puisqu’on ne dépassera plus 5 à 7°C en plaine avec possibilité de gelées matinales, rosée voire même givre. On entre bien dans la saison froide.