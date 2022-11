Farid répond à votre question météo : refroidissement la semaine prochaine (vidéo)

Bonjour Éric, il faudra prévoir un peu de tout. En effet, plutôt le k-way et le gros manteau pour dimanche puisqu’une perturbation devrait apporter une météo pluvieuse toute la journée après un samedi sympa. Ensuite, la semaine prochaine devrait être assez sèche mais plus fraîche avec le retour de l’anticyclone. Quelques ondées parfois costaudes ce lundi après-midi puis le retour d’un temps plus calme mardi et du soleil après-midi. Pour la suite, les conditions s’annoncent assez tranquilles, moins venteuses avec un temps sec, parfois plus nuageux à la mer en bordure de perturbations sur l’Angleterre. Il fera un peu plus froid avec des gelées blanches matinales à partir de mercredi et des maximas de 7 à 9°C avant une légère baisse en fin de semaine, pas si mal pour ton séjour.