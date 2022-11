Farid répond à votre question météo: des températures plus froides début décembre ?

Salut Bastien et merci pour ta question ! En effet, les calculateurs modélisent la possibilité d’un début décembre plus froid, mais pas forcément glacial. Après une dernière perturbation atlantique dimanche, nous basculerons dans une traîne peu active lundi. Ensuite, l’anticyclone des Açores devrait pousser, mais l’anticyclone russe est aussi à surveiller. Il pourrait véhiculer du froid en flux d’est, mais cela dépendra de la position d’une dépression sur le sud de l’Europe. Si elle loge sur les Balkans et l’Italie, ça sera flux d’est et donc températures plus froides. On redescendrait entre 4 et 6 °C en plaine et proche de 0 à 2 °C sur les sommets où les premières neiges au sol seraient possibles sur un malentendu. Cela reste toutefois à confirmer mais ça en prend doucement la direction.