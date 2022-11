Farid répond à votre question météo: Quel est le meilleur jour pour visiter Pairi Daiza ?

Hello Hilary, les prévisions sont globalement bien appréhendées pour cette fin de semaine. Après des journées de mercredi et jeudi assez humides, le calme reviendra vendredi et ce week-end. Selon moi, samedi sera nettement meilleur puisqu’il fera sec mais aussi assez peu venteux, ce qui est sympa quand on se promène. En effet, une nouvelle perturbation affectera l’ouest du pays dimanche et pourrait déborder sur le Hainaut en cours d’après-midi, où il sera fort possible de voir un peu de pluie. Le vent sera également soutenu et donc, sans hésiter, je choisirais samedi pour visiter le parc. Bien se couvrir car il fera frais le matin et +- 10 °C en milieu d’après-midi, idéal pour une bonne balade au grand air.