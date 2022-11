Farid répond à votre question météo : pourra-t-on regarder le match des Diables rouges à l’extérieur ce mercredi?

Et sur le reste du pays?

Ce petit noyau dépressionnaire continuera à tournicoter en mer du nord apportant de l’humidité mais aussi du froid d’altitude. En matinée, on retrouvera toutefois un calme relatif avec une nuée locale surtout près de la France et sur le sud mais de manière générale un ciel qui se couvrira partout. Au fil des heures, les pluies deviendront un peu plus continues sur le sud du pays jusqu’au Hainaut et près de la France alors qu’il fera plus sec de la capitale au nord jusqu’à Liège.

Après-midi, des conditions maussades avec des pluies peu abondantes mais persistantes sous un vent de sud assez fort. Du coup, le ressenti sera frisquet avec à peine 8°C en plaine et 2 à 3°C sur les sommets où les flocons pourront virevolter sans tenue au sol. Fin d’après-midi, ces petites pluies se retrancheront doucement sur l’Ardenne et le nord du pays en faiblissant alors qu’il fera plus sec à la mer puis sur l’ouest en soirée... Nuit suivante plus sèche partout.