Farid répond à votre question météo: des flocons sur les sommets et la fraîcheur qui s’intensifie (vidéo)

Ensuite, elle progressera vers un axe Hainaut-Bruxelles mi-journée puis plutôt le namurois en début voire milieu d’après-midi se renforçant un peu après 14-15 heures. Cela pourrait passer tout juste pour votre marche au sec mais il va falloir se couvrir pour la fin. En effet, on attend 3-4°C le matin et 7°C après-midi sous un vent de sud-ouest assez fort (65 km/h).

Et sur le reste du pays ?

Cette poche d’air froid arrivant d’Europe centrale progressera vers notre pays. Quelques pluies (faibles) en matinée sur Hainaut, Brabants jusque Liège et le long du sillon Sambre et Meuse. Il fera d’abord plus sec de part et d’autre au nord de Bruxelles et sur les provinces du sud. Fin de matinée, les pluies glisseront sur ces régions alors qu’on retrouvera un temps plus sec au nord et une dernière goutte sur le centre.

Après-midi, l’air froid progressera et bizarrement le mercure va chuter à cause de ce vent qui va tourner à l’est. On aura vers 15H pas plus de 2°C près de la frontière hollandaise, 3-4°C à Bruxelles et 5 à 7°C de Mons au sud et près de la France ! Côté ciel, encore quelques pluies qui glisseront sur le sud-est et qui pourront donner quelques flocons au-dessus de 550 mètres, voire une pellicule sur nos sommets. En soirée, retour d’un temps sec partout (quelques flocons sur les crêtes) mais il gèlera au nord de la capitale avec pas plus de 1 à 3°C ailleurs.