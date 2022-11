Farid répond à votre question météo : des flocons se confirment sur les sommets, quid en plaine ?

Et sur le reste du pays?

La dépression se comblera sur la mer du Nord et on attend une météo plus calme avec des éclaircies sur l’ouest, pas mal de nuages sur le sud où quelques gouttes pourront virevolter près de l’Allemagne et le Luxembourg. Au fil des heures, les cumulus se formeront rapidement en présence d’une poche d’air froid d’altitude mais ne donneront pas réellement d’averses.

L’après-midi, de l’instabilité avec des cumulus qui pourront laisser échapper une ondée assez courte et localisée. Une préférence pour les Flandres, le Hainaut et le nord du pays mais ça restera assez rare bien que beaucoup passeront au travers. Le vent se calmera avec 35-40 km/h de secteur sud-ouest et de secteur ouest à la mer. Maximas de 7 à 11°C même si ça reste de saison. En soirée, une dernière averse toujours sur le nord de la capitale et éventuellement la mer alors que les ondées continueront à affecter la frontière hollandaise la nuit.