Farid répond à votre question météo: des prévisions en demi-teinte pour ce week-end

Une fenêtre de temps plus sec s’ouvrirait fin de matinée mais un régime d’ondées prendrait le relais après-midi dans une fraîcheur marquée et 8-9°C de maxima. Il y a encore espoir d’un décalage de la perturbation qui pourrait arriver fin de matinée mais pour l’instant c’est un peu mal embarqué. Il faudra donc prévoir de quoi se couvrir de la pluie et des vêtements bien chauds.

Et sur le reste du pays?

On retrouvera donc ces fortes rafales en matinée et ça se calmera petit à petit avant midi avec du vent qui retombera à 55-70 km/h max. Côté ciel, quelques éclaircies prendront le relais mais un couloir pluvieux continuera d’affecter le Hainaut et les Flandres et quelques averses sur l’extrême sud (plus sec entre les deux).

L’après-midi, cette dépression bien creuse restera bloquée en mer du nord avec encore du vent sur la bande côtière (70 km/h) mais un temps plus sec avec de belles éclaircies. Des ondées plus isolées mais parfois costaudes dans l’intérieur avec une préférence pour le Hainaut, Brabants puis sud au fil des heures bien que ça restera assez bref (coup de tonnerre local). Maxima stationnaires de 8 à 12°C et vent qui faiblira donc retombant à 45-50 km/h max en fin d’après-midi avec des averses qui disparaîtront du pays. Soirée plus calme en perspective mais une dernière ondée sera possible près de la France.