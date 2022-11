Farid répond à votre question météo: les premiers flocons de neige fondante ce dimanche en Belgique ? (vidéo)

Cependant, le vent faible favorisera la formation de nuages bas et brouillards qui auront du mal à se dissiper si bien que ça pourrait rester couvert toute la journée. Il fera également frais avec 2 à 4°C en matinée voire une petite gelée blanche et des maximas de 7 à 8°C mais pas trop de vent. Il fera plutôt sec et c’est déjà un petit coup de chance lors de cette semaine très humide, bon mariage à vous.

Dimanche 20 novembre 2022, il est possible qu’on observe les premiers flocons de neige sur les sommets ardennais.

Et sur le reste du pays ?

Petit intermède calme de courte durée et il faudra en profiter. En matinée, on retrouvera les restes de cette perturbation avec une averse résiduelle surtout au sud et près de l’Allemagne et des Pays-Bas. Ensuite, des éclaircies sur le Hainaut, les Brabants et surtout les Flandres qui auront tendance à s’étendre au reste du pays mi-journée.

Après-midi, une météo sans histoires avec éclaircies, cumulus parfois nombreux et une ondée isolée sur le relief ardennais dans une ambiance déjà venteuse. En effet, ça soufflera fort après-midi avec 45 à 55 km/h de secteur sud dans une douceur encore agréable puisqu’on atteindra 8 à 12°C des sommets à la plaine. En soirée, une nouvelle zone de pluie active arrivera sur l’ouest vers 19-21 heures s’enfonçant au fil de la soirée vers le centre et le sud. Aussi, le vent va décoiffer atteignant 65-70 km/h dans l’intérieur et 80 à la mer en milieu de soirée.