Farid répond à votre question météo: quelle tendance pour la 2e quinzaine de novembre?

Par la suite, des ondées actives mercredi puis d’autres passages pluvieux probables jeudi et vendredi. Concernant le week-end, il est encore possible qu’une petite dorsale stabilise l’atmosphère surtout samedi mais c’est à confirmer. Une chose est certaine, il fera plus frais avec à peine 10°C de max et des nuits froides mais tout espoir de temps sec n’est pas perdu.

Et sur le reste du pays?

Il s’agira une nouvelle fois d’une journée assez sympathique et comme aujourd’hui, faudra être plus patient sur l’extrême sud bien que ça devrait s’ouvrir. Ailleurs, quelques champs de stratus ou brouillards rapidement levés avant 10-11H notamment près de la France voire sur les Flandres. Ensuite, pas mal de soleil à travers quelques voiles de cirrus.

L’après-midi, une belle luminosité faisant remonter le mercure largement au-dessus des normes de saison avec même 1-2°C de plus que ce vendredi. Le vent sera faible de secteur sud-est et le ressenti donc assez doux avec 16°C en plaine et 10-11°C sur les sommets ardennais. En soirée, un froid qui s’installera rapidement donc bien se couvrir. Dimanche sera quasi identique avec quelques nuages moyens en matinée puis beaucoup de soleil après-midi et moins de brouillards sur l’extrême sud. Maxima stationnaires de 10 à 16°C et vent faible de sud-est