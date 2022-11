Farid répond à votre question météo: dépassera-t-on encore les 15°C fin novembre ?

Hello John, nous allons en effet connaître des températures supérieures aux normes de saison jusque dimanche inclus avec localement 15 à 17°C. Par la suite, le mercure redescendra entre 10 et 12°C en cours de semaine prochaine avec la mise en place d’un flux d’ouest plus humide. Nous arriverons rapidement en troisième décade de novembre où les chances de dépasser 15°C deviennent très faibles voire infimes. Nous pouvons très temporairement atteindre ces températures au passage d’une perturbation océanique dans le secteur chaud chargé d’air doux mais très difficile par ciel dégagé à cause du soleil trop bas, les journées trop courtes et le refroidissement nocturne. Début décembre, les moyennes de saison tombent à 6°C pour Uccle et cela devient impossible ou presque.