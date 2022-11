Farid répond à votre question météo: faut-il rentrer les plantes les plus sensibles vu les nuits froides attendues ? (vidéo)

Concernant le centre et les grandes villes, on devrait se situer entre 2 et 7°C avec localement une gelée blanche au niveau du gazon. Mis à part les plantes les plus sensibles que je rentrerais par précaution, je ne crains pas de grosse gelées même si on pourra localement descendre sous les 2°C de ton côté surtout en campagne.

Et sur le reste du pays ?

Le grand retour de l’anticyclone qui garantira un temps calme et sec pour tous ! En matinée, il faudra donc composer avec des nuages bas principalement en province de Luxembourg limite botte du Hainaut et le sud du relief. Ailleurs, ils seront rares avec déjà du soleil dès le début du jour. Au fil des heures, le ciel va aussi s’éclaircir sur le sud hormis en Lorraine belge qui devrait rester dans la purée de pois…

Après-midi, j’ai bien peur que cela ne se lève pas en Gaume souvent mal placée en flux de sud anticyclonique fin d’automne. Ailleurs, du soleil et de superbes conditions et un voile de cirrus assez fin n’empêchant pas le soleil de briller. Dans ces conditions, on ira chercher 13 à 15°C en plaine, 10-11°C sur les sommets mais pas plus de 6 à 8°C sur Arlon Bouillon et la Gaume en général. Vent de sud-ouest encore modéré poussant jusque 35 km/h mais ça baisse par rapport à mercredi.