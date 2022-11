Farid répond à votre question météo : jusqu’à 17°C en fin de semaine (vidéo)

Et sur le reste du pays?

Les dernières gouttes quitteront le sud-est en direction du Grand-Duché et de bonnes ondées seront encore présentes au littoral. Entre les deux, pas mal de nuages de haute et moyenne altitude mais peu ou pas de pluie avec peut-être un joli coucher de soleil coloré. Fin de matinée et l’après-midi, les provinces du sud resteront au sec avec un ciel d’alternance tandis que les averses du littoral s’enfonceront sur le Hainaut occidental et l’ouest de Bruxelles.

Fin d’après-midi, il ne sera pas exclu d’observer une nuée de Mons à Charleroi et sur les Brabants mais très localisés alors qu’il fera plus sec au sud, les averses étant plus fréquentes de la mer au nord de la capitale. De toute manière, le ciel se dégagera au soir grâce à une spectaculaire hausse du champ de pression par la France! Le vent restera modéré à assez fort de sud-ouest poussant jusque 45 km/h dans l’intérieur et 55 à la mer.