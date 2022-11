Farid répond à votre question météo : des averses encore prévues mais où? (vidéo)

Bonjour Laura, ça devrait le faire pour ce mercredi! En effet, nous serons à l’arrière d’un front froid qui donnera encore un peu de pluie sur le sud alors que des éclaircies reviendront sur le centre. Des averses au littoral mais qui ne devraient pas rentrer dans les terres et donc épargner le sud du Hainaut côté français. Je prévois un ciel voilé, parfois laiteux mais lumineux en matinée et une après-midi sans histoires avec pas mal de cumulus mais un temps plutôt sec. Une ondée très isolée sera possible fin d’après-midi mais il faudra être malchanceux. Comptez 14°C de max et un vent de sud-ouest modéré si bien qu’il faudra tout de même se couvrir, ciel qui se dégagera en soirée.