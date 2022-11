Farid répond à votre question météo: un retour de la douceur la semaine prochaine? (vidéo)

Concernant cette journée de samedi, il faudra peut-être composer avec quelques phénomènes de basses couches selon la direction et la force du flux mais qui laisseront place à de belles éclaircies. Prévoir un manteau le matin car il fera parfois frais mais on devrait tourner entre 13 et 16°C l’après-midi selon l’ensoleillement, quasi inespéré pour une mi-novembre. Bon mariage et beaucoup de bonheur à votre nièce.

Et sur le reste du pays?

Bonne nouvelle, le creux s’évacuera vers les Pays-Bas et une nouvelle hausse du champ de pression stabilisera l’atmosphère. En matinée, on retrouvera une averse résiduelle sur le bord de mer avant le retour d’un temps sec. Ailleurs, un ciel d’alternance avec pas mal de nuages liés à l’humidité résiduelle mais aussi de belles trouées près de la France.

L’après-midi, on gardera ce type de temps avec un ciel nuageux et parfois quelques trouées surtout du Hainaut aux Flandres jusqu’au sud du relief ardennais malgré de nombreux nuages moyens. Le risque d’ondées disparaîtra hormis une goutte sous un cumulus sur le haut relief. Les maxima remonteront affichant 9 à 15°C sous un vent de sud-ouest encore modéré dans l’intérieur (45 km/h) et assez fort à la mer (55 km/h). Le soir, les éclaircies auront tendance à s’élargir depuis l’ouest annonçant une nuit de lundi à mardi assez calme.