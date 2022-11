Farid répond à votre question météo : à quand les premiers flocons?

Hello Marie-Pierre, à mon avis ça n’est pas encore pour tout de suite! En effet, nous connaîtrons une petite descente d’air un peu plus froid donnant de la pluie mais aucun espoir de neige puisque la limite se trouvera aux environs de 1200 m d’altitude. De plus, on attend une semaine prochaine de plus en plus calme et douce avec la reconstitution de l’anticyclone et la mise en place d’un flux de sud-ouest très doux pour la saison. Certes il fera frais durant les nuits en cas de ciel dégagé mais l’après-midi, ça grimpera entre 9 et 12°C en Ardenne et on sera loin des premiers flocons dans ce genre de synoptique. Pour moi, la première quinzaine de novembre est pliée pour les premiers frimas de l’hiver mais il sera encore long surtout à 520 m d’altitude.