Farid répond à votre question météo : « Le froid, ce n’est pas encore pour tout de suite »

Et sur le reste du pays?

Ce petit creux de surface stagnera encore pas loin de notre pays donnant quelques ondées espacées sur le Hainaut et surtout les régions proches de la France. Il fera plus sec à l’est de la capitale et sur les provinces du sud mais avec pas mal de nuages bas et une gelée blanche possible dans les vallées si une éclaircie se fraye un chemin.

Fin de matinée et l’après-midi, le creux s’éloignera vers la région parisienne avec le retour de belles éclaircies par les Flandres mais toujours un ciel plus encombré sur le sud. Une averse pourra se déclencher à la mer puisque de l’air plus froid entrera en flux de nord-ouest. Ces averses resteront anecdotiques sur le centre mais seront un peu plus fréquentes sur le sud. Il continuera à faire frais avec 8 à 13°C sous ce vent de nord-ouest modéré et on se rapprochera enfin des normes de saison. Le soir, le ciel s’éclaircira partout augurant une nuit assez froide.