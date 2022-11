Farid répond à votre question météo: « Il fera sec ce samedi »

Et sur le reste du pays?

Nous resterons en marge de la pluie qui affectera uniquement le littoral où on attend une météo maussade dès le matin. Il fera plus sec dans l’intérieur avec un ciel bien nuageux et quelques éclaircies sur le sud-est. Au fil de la matinée, les pluies se renforceront à la mer rentrant légèrement sur les Flandres.

L’après-midi, ce front froid actif progressera vers le sud + un axe Hainaut-Brabants-Bruxelles qui pourront être arrosé après 15-16H alors que ça restera encore sec sur l’est. Fin d’après-midi, ces pluies modérées continueront d’arroser les Flandres + Hainaut Brabants mais aussi le sud. On pourra relever au total 5 à 10 L/m² et des rafales de 65-70 km/h au passage de la trace frontale. Maximas frais de 12 à 14°C et en soirée, il fera un peu plus sec à la mer puis sur le centre début de nuit.