Farid répond à votre question météo: « Le mercure va chuter et le week-end sera maussade » (vidéo)

Le week-end s’annonce plus maussade mais ça tiendra encore samedi avec du soleil puis un ciel qui se couvre fin d’après-midi au contact d’une zone de pluie arrivant le soir (65 km/h de sud-ouest). Ces pluies devraient arroser la côte une bonne partie de la journée de dimanche qui sera la moins bonne selon moi. Maximas toujours autour de 12-14°C et donc rien de catastrophique, bon séjour.

Et sur le reste du pays ?

Une dernière nuée très locale sera possible en matinée dans ce reste de creux près de la France et sur le Hainaut. Rapidement, de belles éclaircies prendront le relais depuis l’ouest mais il subsistera pas mal de nuages bas sur le sud du relief ardennais et la Gaume. Fin de matinée, des cumulus sortiront sur le sud et seront plus discrets ailleurs dans une ambiance ensoleillée y compris à la mer.

Après-midi, on profitera toujours d’une météo clémente grâce à cette petite dorsale mobile stabilisant l’atmosphère. Il fera venteux, pas très chaud avec 10 à 14°C et donc des rafales de 40-50 km/h en plaine voire 65 km/h à la mer mais le soleil sera présent. Fin d’après-midi, à nouveau des voiles plus épais depuis la mer mais il fera toujours sec et même bien lumineux ailleurs.