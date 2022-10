Farid répond à votre question météo : des premières rafales de vent pour la Toussaint (vidéo)

Et sur le reste du pays?

Les averses se retrancheront près des frontière allemandes et luxembourgeoises avec déjà le retour d’un temps sec ailleurs. Attention, fortes rafales de vent attendues tôt le matin jusque 9-11H avec 75-85 km/h à la mer mais pas plus de 55-70 km/h dans les terres. Le ciel s’éclaircira nettement donc sur Hainaut, Flandres puis centre du pays et ensuite le sud au fil de la matinée.

L’après-midi, un temps encore gris sur la Gaume mais larges éclaircies ailleurs en alternance avec des cumulus sans averses. Seule la bande côtière fera face à l’instabilité avec l’approche d’un creux et donc de costaudes ondées surtout après 16-17H et un coup de tonnerre. Cette instabilité pourra ensuite atteindre le centre milieu de soirée avec une ondée plus locale puis le sud la nuit où il y aura toujours le risque d’une rincée localisée ailleurs. Maximas de 11 à 16°C et vent qui reste assez fort de sud-ouest (55-60 km/h) et ponctuellement 75 à 85 km/h à la mer sous un grain de manière ponctuelle.