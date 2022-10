Des averses pour la semaine ? Notre Monsieur Météo se mouille et partage ses prévisions

Mercredi sera assez calme mais frisquet le matin à la faveur d’une dorsale anticyclonique. Météo sans histoires avec belles éclaircies mais à peine 14-15°C de maximas et un vent de sud qui deviendra modéré en soirée. Malgré le temps pour ta promenade, il faudra bien se couvrir puisqu’il fera à peine 10-12°C vers 20H avec des rafales avoisinant 45 km/h de secteur sud. Bon amusement du côté de La Hulpe et merci pour ta question.

Et sur le reste du pays?

Un petit système frontal affaibli donnera encore pas mal de nébulosité et une petite goutte localisée plutôt sur la partie centrale du pays alors que les éclaircies reviendront à la mer. Sur le sud, un ciel laiteux, parfois nuageux mais un temps sec et même des éclaircies qui reviendront par la France à la mi-journée.

Après-midi, je pense qu’on profitera d’une météo sympathique avec une nouvelle hausse du champ de pression et le soleil qui reviendra par le sud et la France (Luxembourg, Namur, Hainaut + Flandres) puis sur les Brabants et Liège. Une dernière poussée d’air doux nous offrira des maximas bien agréables avec encore des pointes à 18-20°C en plaine voire 21°C sur le nord-est. Vent modéré de secteur sud-est et soirée calme avant l’arrivée d’une perturbation la nuit de lundi à mardi.