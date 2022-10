Farid répond à votre question météo : « Fera-t-il vraiment frais et maussade ? »

Bonjour Mélanie: En effet on attend une chute des températures assez nette et un retour à la réalité. Une première perturbation abordera le pays lundi soir et le sud du pays mardi matin. Il s’en suivra une accalmie mais une nouvelle zone de pluie pourrait affecter le sud du pays mercredi s’évacuant peut-être après-midi. Jeudi serait plus calme mais de nouvelles zones de pluies débarqueront en soirée dans une ambiance fraîche et assez venteuse (11 à 13°C). Il faudra prévoir manteau et de quoi se couvrir même si bien évidemment il ne pleuvra pas continuellement et d’ailleurs les quantités d’eau attendues ne seront pas exceptionnelles. Il y a encore de l’espoir pour s’en sortir avec de belles périodes lumineuses mais encore à affiner.