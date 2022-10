Farid répond à votre question météo : un temps sec pour Halloween ce lundi ?

Et sur le reste du pays?

Nous arriverons à l’apogée de cette remontée chaude. Des températures de 14 à 16°C à 1550 m d’altitude et déjà pas mal de soleil en matinée à travers des cirrus moins épais que la veille. Il fera déjà très doux à la mi-journée avec 17 à 21°C des sommets à la plaine.

L’après-midi, ça continuera de grimper et on ira chercher 19 à 22°C en plaine voire une pointe à 23°C sur les plaines liégeoises et la Campine. On ne sera pas loin du record absolu décadaire de 24,5°C mais un chouia trop court. Par contre, la longueur de cet épisode de douceur est une grande première à cette époque de l’année. Le vent soufflera de secteur sud-ouest avoisinant 30 à 40 km/h et donc le ressenti sera très doux. Le soir, rien à signaler si ce n’est un ciel parfois laiteux, peut-être un peu plus à la mer