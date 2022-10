Farid répond à votre question météo : Quel jour pour une sortie en famille ? (vidéo)

Hello Gaëtan et merci pour ta question. Sans la moindre hésitation je te conseille de partir samedi puisqu’il s’agira d’une journée douce et très agréable. Nous serons toujours protégés par l’anticyclone et ce vent certes assez fort de sud permettra au mercure d’atteindre 21-22°C sur la région! Le soleil sera voilé mais l’ambiance lumineuse et quasi printanière. Aux dernières nouvelles, un changement de temps est probable à partir de mardi prochain avec une chute du mercure et le retour d’un courant d’ouest perturbé. Il ne ferait pas forcément froid mais plutôt 13 à 16°C jeudi avec possibilité de pluie, fonce sur samedi et bon amusement.