Farid répond à votre question météo: « Vers des records de températures ce vendredi ? » (vidéo)

Hello Louis, je peux te dire que ces deux journées seront très douces pour la saison ! En effet, un air d’origine subtropicale arrivera dès demain mais continuera à progresser jeudi et surtout vendredi. On retrouvera pas mal de nuages d’altitude jeudi avec un ressenti grisonnant à cause d’une perturbation bloquée en mer où il fera plus couvert avec même un peu de pluie après-midi. Sur Charleroi, un ciel donc laiteux mais tout de même quelques rayons de soleil et des maximas de 20 à 21°C sous un vent de sud modéré. Vendredi devrait être encore plus doux avec davantage de soleil, des cirrus moins épais et des températures partant de 14°C le matin jusqu’à 22°C l’après-midi. Le ressenti sera printanier et nous serons 8°C au-dessus des normes de saison.