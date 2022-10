Farid répond à votre question météo: «La douceur se poursuit, jusqu’à 22°C ce vendredi» (vidéo)

Il n’est pas exclu voire de plus en plus probable que cela se prolonge ce week-end et début de semaine prochaine avant une baisse progressive vers le 3-4 novembre bien qu’on resterait au-dessus des normes. Octobre a de fortes chances de finir comme le plus chaud de l’histoire des relevés, on n’est plus à un record près…

Et sur le reste du pays?

Le champ de pression va remonter et la météo va se calmer. En matinée, on retrouvera donc pas mal de stratus sur le sud, quelques trouées sur le centre et encore quelques averses à la mer qui auront tendance à disparaître au fil de matinée. Ailleurs, un ciel d’alternance avec belles éclaircies et champs nuageux plus nombreux sur le sud mais qui se décanteront également avant midi.

L’après-midi, le soleil reviendra à la mer et composera avec des champs de cumulus sans conséquences sur le centre laissant apparaître de belles éclaircies. Davantage de cumulus sur le relief mais a priori pas d’ondées et donc une nouvelle chouette journée d’arrière-saison. Les maximas seront en léger recul avec 17°C mais on part de tellement haut... Le vent soufflera de secteur sud-ouest ne dépassant plus 35-45 km/h. Fin d’après-midi et le soir, ça se dégagera sous un voile de cirrus peu épais.