Farid répond à votre question météo: quand la tempête Armand touchera-t-elle la Belgique?

Ce reste de tempête devrait traverser la mer du nord la nuit de dimanche à lundi mais aussi lundi matin avec des rafales de 75 à 80 km/h en bord de mer et plutôt 65 km/h sur le centre avant que cela ne faiblisse lundi après-midi et surtout mardi. Rien d’alarmant et une dépression assez classique pour l’automne dans nos contrées, plutôt rassurant même vu la situation… Pas de tempête en vue donc chez nous.

Et sur le reste du pays?

Le vent continuera à souffler en matinée avec du 65 à 85 km/h à la mer et 50 à 65 km/h sur le centre voire un peu moins au sud. Côté ciel, ça sera plus calme mais il faudra compter sur de nombreux nuages sur tout le pays. Un temps globalement sec et toujours un peu d’instabilité au littoral se trouvant dans l’air froid d’altitude.

En cours d’après-midi, les averses vont se généraliser à toutes les régions avec de courtes mais bonnes rincées parfois ponctuées d’un coup de tonnerre. Aucune région ne sera à l’abri et il faudra prévoir le parapluie mais aussi la veste malgré la douceur (13-17°C). En effet, le vent poussera toujours jusque 55-60 km/h de secteur sud-ouest et on attend enfin en soirée une raréfaction des ondées qui se retrancheront sur le littoral. La nuit suivante sera plus calme sauf à la mer où les rincées défileront toujours.