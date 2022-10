Farid répond à votre question météo: quelle tendance pour les vacances d’automne?

Ensuite, rien à signaler et un jeudi très doux avec potentiellement 20-21°C l’après-midi (fort vent de sud) mais une perturbation plus active traversera probablement le pays vendredi. Le week-end serait à nouveau plus sec et encore bien doux pour la saison avec 15 à 18°C. Les maximas de cette semaine tourneront constamment entre 17 et 20°C et resteront doux en soirée, idéal pour sortir avec les enfants!

Et sur le reste du pays?

Une petite dorsale stabilisera l’atmosphère avec de belles éclaircies et des nuages bas récalcitrant sur le sud de l’Ardenne. On aura encore un peu d’instabilité sur la bande côtière avec une nuée locale entre les éclaircies.

Durant l’après-midi, la présence d’air un peu plus froid d’altitude engendrera une légère instabilité mais ça ne devrait pas aller jusqu’à l’averse. Tout au plus un ciel changeant avec parfois des nuages plus nombreux mais aussi de belles éclaircies et toujours le risque d’une nuée très locale sur le littoral.

En soirée, le ciel se dégagera partout sauf sur les Flandres où quelques cumulus continueront de bourgeonner sans conséquences. Maxima bien doux de 15 à 19°C sous un vent de sud-ouest modéré et nuit de samedi à dimanche bien calme avec toutefois des nuages d’altitude. Quelques pluies dimanche matin puis à nouveau éclaircies et risque d’ondées fin d’après-midi surtout au sud par 18 à 20°C en plaine.