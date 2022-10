Farid répond à votre question météo : aura-t-on un hiver froid ?

Salut Geoffrey, tout d’abord gardons à l’idée que les prévisions saisonnières restent toujours incertaines et plutôt établies sur de grandes surfaces. À l’heure actuelle, les calculateurs tablent sur un hiver dans les normes et donc un peu moins doux que les hivers précédents qui étaient en excédent thermique. Décembre pourrait être le mois le plus froid avec possibilité de neige surtout sur les reliefs, suivi d’un janvier doux et assez humide et un février sans relief et de saison. A priori, pas de risque de grosses vagues de froid qui affecteraient surtout l’Amérique du nord dans cette phase de la Nina. Notons que les vagues de froid en Belgique ont été divisées par 4 depuis 1990 et la dernière remonte à 2012, ce qui laisse encore plus croire que cet hiver sera dans la continuité des précédents.