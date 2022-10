Farid répond à votre question météo : ce vendredi pour une sortie, pluie ou éclaircies ?

Et sur le reste du pays?

Début de matinée, un reste de ligne de convergence pourra donner de fortes ondées et un coup de tonnerre du Hainaut aux Flandres en limite des Brabants se décalant vers la mer et le nord. Ailleurs et notamment sur le sud, un temps plus sec mais bien nuageux avec une goutte localisée. Fin de matinée et surtout début d’après-midi, des éclaircies sortiront à la mer et près de la frontière française du Hainaut à la botte. Ces éclaircies gagneront ensuite les provinces du sud et l’est avec une averse très locale.

L’après-midi, une météo douce et sans histoire à l’arrière de cette dégradation matinale avec éclaircies et champs nuageux sans conséquences (une ondée à la mer ou sur le sud-est). Il fera très doux avec des pointes à 20°C en plaine sous un vent de sud qui poussera toujours jusque 35-40 km/h. Attention, une autre ligne instable est attendue vendredi matin mais surtout sur le sud.