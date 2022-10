Farid répond à votre question météo : de la douceur pour ce week-end ?

Et sur le reste du pays?

Une journée proche de la perfection automnale avec les hautes pressions bien placées advectant un flux d’est sec en basses couches. Une belle matinée après la dissipation des brouillards plutôt localisés sur le sud et l’est mais rares sur le centre et l’ouest. Ailleurs, ils seront plus rares mais on observera un voile de cirrus pas trop épais.

L’après-midi, le vent d’est va forcir (35-45 km/h) et limitera la hausse du mercure surtout au nord du pays où on plafonnera à 15-16°C sur Anvers, le littoral et les hautes Fagnes. Comptez 17°C sur Bruxelles mais 18 à 19°C sur un axe Tournai-Mons-Namur et tout le sud du pays voire une pointe à 20°C en Gaume. En soirée, le voile aura tendance à s’épaissir par la France et on aura peut-être la chance de vivre un beau coucher de soleil.