Farid répond à votre question météo: le sable saharien peut-il influencer la météo ? (vidéo)

À noter que ce dernier peut avoir une influence sur la météo en masquant le soleil comme en mars où on a culminé à 10-11°C contre 19°C prévus. Ici, rien à signaler si ce n’est quelques traces ça et là mais un ciel voilé et gris plutôt sur le sud de la France.

Et sur le reste du pays?

Ces averses s’évacueront vers l’Allemagne et on retrouvera toute cette humidité résiduelle sous forme de nuages bas ou brouillards parfois épais sur une grande partie du pays. Au fil de la matinée, le soleil sortira à la mer puis sur les Flandres et enfin le nord de la capitale jusqu’au Tournaisis mi-journée (encore gris ailleurs).

L’après-midi, ce soleil grignotera du terrain sur tout le nord du sillon Sambre et Meuse alors que ça sera plus laborieux sur les provinces de Liège et surtout Namur et Luxembourg dans les stratus jusque fin d’après-midi pour les plus malchanceux. Les maximas seront agréables avec 15 à 18°C sous un vent faible à modéré de nord-est. En soirée, ça s’éclaircira sur tout le pays annonçant une nuit calme et étoilée puis un mercredi assez beau.