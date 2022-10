Farid répond à votre question météo du jour: « Quelle est la différence entre plume de chaleur et dôme de chaleur ? »

Bonjour Cédric, les deux situations ont des conséquences similaires mais il y a des différences fondamentales. Le dôme de chaleur est le résultat d’un blocage complet qui peut durer plusieurs semaine enfermant l’air chaud comme sous une casserole se réalimentant tout seul. Rien ne peut perturber ce blocage hormis un changement profond de synoptique et c’était le cas en 2003 sur nos régions. La plume de chaleur est une advection d’air chaud grâce à des hautes pressions et la présence d’une goutte froide sur le Portugal mais plus éphémère. Aussi, cette masse d’air chaud est plus étroite et se retrouve expulsée à la première dégradation, ce qui sera le cas dès jeudi en France. Notre pays restera légèrement en retrait mais les 20°C seront titillés, c’est tout de même 6°C au-dessus des normes.