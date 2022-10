Farid répond à votre question météo : « Et si la douceur du début de semaine prochaine se prolongeait? »

Et sur le reste du pays?

On retrouvera cette limite thermique affectant encore le sud-est du pays où il pleuvra pouvant porter le total 10-15 L sur le sud-est. Ailleurs, aussi de la pluie en matinée mais pas plus de 2 à 4 L avant que cela devienne plus sec à la mi-journée par la frontière française et les Flandres.

L’après-midi, toujours beaucoup de nuages sur le relief ardennais avec quelques pluies résiduelles près de nos frontières sud-est. Ailleurs, un ciel d’alternance avec éclaircies et cumulus parfois nombreux mais rarement porteurs d’averses. Le soleil fera même de belles apparitions sur les Flandres jusqu’au Hainaut où je mise une pièce sur une deuxième partie d’après-midi plus lumineuse. Le vent sera assez fort de sud-ouest et les maxima doux compris entre 14 et 18°C. En soirée, un temps sec et encore des pluies possibles sur l’extrême sud.