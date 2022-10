Farid répond à votre question météo: du beau temps pour ce week-end?

Dimanche verra un front onduler sur le sud-est avec peut-être le Hainaut épargné par le gros des pluies même si l’ambiance sera grise et venteuse mais douce. Je crains davantage de pluie lundi au passage d’un front chaud délimitant l’air d’origine subtropicale qui envahira le pays à l’arrière. Espoir d’une amélioration lundi fin de journée et surtout mardi avec des maxima de 18 à 20°C, on croise les doigts.

Et sur le reste du pays?

Nous resterons dans cette atmosphère grise et humide en périphérie de systèmes frontaux affaiblis. En matinée, on attend donc toujours ce ciel gris et quelques gouttes çà et là mais très localisées plutôt début de matinée sur Hainaut, Brabants et Flandres. Ces dernières pourront être un peu plus présentes en province de Luxembourg et sur l’extrême sud plutôt en deuxième partie de matinée où il fera plus sec en plaine.

L’après-midi, même type de temps avec peu d’éclaircies mais un temps plus sec, un plafond bas avant l’arrivée d’une nouvelle perturbation plus active par la France (nouveau front chaud). D’autres pluies plus continues sont attendues sur le pays début de soirée où elles seront plus actives sur le sud (5-10 L contre 2 à 5 L ailleurs et plus sec de la capitale aux Flandres et sur le nord). Les maxima seront très doux avec 13 à 16°C sous un vent de sud-ouest modéré forçant un peu en soirée!